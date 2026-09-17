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Песков назвал недружественным шагом одобрение США новых санкций против России

Песков назвал недружественным шагом одобрение США новых санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недружественным шагом одобрение американским конгрессом новых антироссийских санкций.

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