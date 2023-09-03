В ГЕРМАНИИ БУДУТ ЛИШАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА НЕСОГЛАСИЕ СМЕНИТЬ ПОЛ РЕБЕНКУВ Германии приняли «закон о самоопределении», который позволяет детям официально менять пол даже против воли их родителей.
Ещё один шаг в самоубийстве Германии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
пущай вымрут!!!
Ответить
23 час.
Александр Попов
НЕМЧИКИ не РОССИЯНЕ. Если нас пытаются НАГНУТЬ - мы КРЕПЧАЕМ. А НЕМЧИКИ просят - ПОГЛУБЖЕ и ПОБОЛЬШЕ.
Ответить
20 час.
Алекс Сэм
Ответить
16 час.
Свежие комментарии