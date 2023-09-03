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Ещё один шаг в самоубийстве Германии

Ещё один шаг в самоубийстве Германии

В ГЕРМАНИИ БУДУТ ЛИШАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА НЕСОГЛАСИЕ СМЕНИТЬ ПОЛ РЕБЕНКУВ Германии приняли «закон о самоопределении», который позволяет детям официально менять пол даже против воли их родителей.

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Комментарии
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M
Malina
пущай вымрут!!!
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23 час.
Александр Попов
НЕМЧИКИ не РОССИЯНЕ. Если нас пытаются НАГНУТЬ - мы КРЕПЧАЕМ. А НЕМЧИКИ просят - ПОГЛУБЖЕ и ПОБОЛЬШЕ.
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20 час.
Алекс Сэм
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16 час.

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