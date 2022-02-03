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Журналистам DW запретят допуск в Госдуму и откажут в аккредитации на ее мероприятия

Журналистам DW запретят допуск в Госдуму и откажут в аккредитации на ее мероприятия

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle по поручению спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина запрещен допуск в Госдуму, информирует думская пресс-служба.

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