РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Что проверить, помимо стандартных анализов: отвечает Станислав Скакун

Что проверить, помимо стандартных анализов: отвечает Станислав Скакун

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Станислав Скакун, основатель компании «Биодата» Зачем проверять инсулин, если глюкоза в норме Инсулин часто не входит в стандартные чекапы, хотя именно он позволяет раньше всего заметить нарушения обмена веществ.

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