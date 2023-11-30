Мэр Братска направил письмо в ФАС по поводу повышения тарифов на городских маршрутах

Мэр Братска Сергей Серебренников направил письмо руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александру Владимировичу Кулишу с просьбой провести оценку правомерности повышения тарифов ООО «Пассажирские автобусные перевозки» (ООО «ПАП»).
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