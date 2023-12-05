Политолог Перла: Запад пытается усыпить бдительность России

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему западные СМИ в последнее время пытаются заставить своих читателей и зрителей поверить в скорую победу России, говоря о том, что санкции не сработали, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалено.