Lego выпустил к юбилею «Гелендвагена» конструктор G 500 за 25 тысяч рублей

В этом году легендарный внедорожник Mercedes G-Class отмечает 45-летний юбилей. В честь него компания Lego совместно со штутгартским автопроизводителем создала конструктор, который представляет собой копию модели G 500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии