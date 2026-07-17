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Газета.ру

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Гросу назвал антироссийские санкции условием вступления Молдавии в Евросоюз

Гросу назвал антироссийские санкции условием вступления Молдавии в Евросоюз

Молдавия для вступления в Европейский союз должна присоединиться к санкциям против России. Об этом в эфире телеканала Moldova 1 заявил спикер парламента страны и лидер правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу.

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