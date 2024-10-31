Набиуллина: К 2026 году инфляция снизится до 4 процентов

В 2025 году Центробанк ожидает инфляцию в 4,5 процента, а в 2026 году она снизится до 4 процентов, сказала глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, бюджету и налогам и экономической политике 31 октября.