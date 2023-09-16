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Мильштейн о Сорокине: «Илья отдал год «Айлендерс», но подписал контракт на 8 лет. Он не ушел в контрактный год без контракта»

В сезоне‑2023/24 зарплата голкипера составит 4 миллиона долларов. В следующие 8 лет Сорокин в среднем будет зарабатывать 8,25 млн в год.

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