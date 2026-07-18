Пивной пене разрешили быть вдвое ниже и держаться в два раза меньше по времени, а при изготовлении пенных напитков теперь можно использовать фруктовые соки, пюре и даже томатные продукты.
Пенная реформа: зачем в пиво разрешили добавлять томаты и пряности
Комментарии
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Ингерман Ланская
при совдепии было , яко бы ,одно пиво -жолёвское... вот только почему-то оно сильно отличалось по месту замеса - питерское от ростовского . тамбовское от самарского .. где-то - моча, где-то - бурда, а где-то просто дерьмо... НО! всё это жогулёвкое, согласно единому ГОСТу и всё это савейскае
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