Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 146 подписчиков

Пенная реформа: зачем в пиво разрешили добавлять томаты и пряности

Пенная реформа: зачем в пиво разрешили добавлять томаты и пряности

Пивной пене разрешили быть вдвое ниже и держаться в два раза меньше по времени, а при изготовлении пенных напитков теперь можно использовать фруктовые соки, пюре и даже томатные продукты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
при совдепии было , яко бы ,одно пиво -жолёвское... вот только почему-то оно сильно отличалось по месту замеса - питерское от ростовского . тамбовское от самарского .. где-то - моча, где-то - бурда, а где-то просто дерьмо... НО! всё это жогулёвкое, согласно единому ГОСТу и всё это савейскае
Ответить
1 м.