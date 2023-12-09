Как сохранить тепло в доме

Рассказываем, как наслаждаться зимой, но не впускать ее в дом. Иногда счета за отопление такие высокие, что мы начинаем думать — а не золото ли течет по моим трубам? Но есть действенные способы, которые не позволят замерзнуть и без лишних трат.