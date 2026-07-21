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Царьград

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Челябинец руководил порностудией, где снимали видео с несовершеннолетними

Челябинец руководил порностудией, где снимали видео с несовершеннолетними

Преступную группировку накрыли Прикамье, скоро начнется суд. В Пермском крае завершено расследование резонансного уголовного дела о производстве и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

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