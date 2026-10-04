В Ярославле водитель наехал на двух инспекторов ДПС при задержании

В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС при задержании. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.
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