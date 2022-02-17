Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 17 февраля

В США наконец признали, что санкции против России ударят по всему миру, Минтруд захотел установить нормы труда для самозанятых, скрыть национальность преступника в СМИ не удастся - три главных факта за ночь и утро 17 февраля, которые вас удивят.
В США наконец признали, что санкции против России ударят по всему миру, Минтруд захотел установить нормы труда для самозанятых, скрыть национальность преступника в СМИ не удастся - три главных факта за ночь и утро 17 февраля, которые вас удивят.
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