Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦЕРН продолжит работать с учеными из России, но не с российскими институтами

ЦЕРН продолжит работать с учеными из России, но не с российскими институтами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только соглашение с российскими институтами продлеваться не будет.

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