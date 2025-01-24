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ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года

ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года

ВСУ в ночь на 24 января предприняли самую массированную атаку на 15 российских регионов. По сообщению Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе над Москвой и Московской областью.

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Комментарии
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Любовь Кузьмина
А  что, Путин надеется на миротворца Трампа? Ну не детский ли сад? Или у них в Кремле глаза &quot;замылились&quot;?
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16 час.
Любовь Кузьмина
Никаких вопросов давно нет для тех наших людей, которые внимательно наблюдают за тем, что говорят так называемые наши руководители и что делают по факту.
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16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Эти &quot;последние&quot; конвульсии будут еще года три идти?
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16 час.

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