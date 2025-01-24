ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года

Любовь Кузьмина А что, Путин надеется на миротворца Трампа? Ну не детский ли сад? Или у них в Кремле глаза "замылились"?

Любовь Кузьмина Никаких вопросов давно нет для тех наших людей, которые внимательно наблюдают за тем, что говорят так называемые наши руководители и что делают по факту.