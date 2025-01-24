ВСУ в ночь на 24 января предприняли самую массированную атаку на 15 российских регионов. По сообщению Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе над Москвой и Московской областью.
ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Кузьмина
А что, Путин надеется на миротворца Трампа? Ну не детский ли сад? Или у них в Кремле глаза "замылились"?
Ответить
16 час.
Любовь Кузьмина
Никаких вопросов давно нет для тех наших людей, которые внимательно наблюдают за тем, что говорят так называемые наши руководители и что делают по факту.
Ответить
16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Эти "последние" конвульсии будут еще года три идти?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии