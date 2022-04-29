Экс-депутат Рады рассказал, что делать с критикующими спецоперацию российскими знаменитостями

Замглавы международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко рассказал, как нужно поступать со знаменитостями, которые раскритиковали Россию или уехали из страны после начала спецоперации на Украине.
Замглавы международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко рассказал, как нужно поступать со знаменитостями, которые раскритиковали Россию или уехали из страны после начала спецоперации на Украине.
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