Усиление иранских атак, по всей видимости, привело к резкому сокращению поставок нефти через Ормузский пролив, пишет в среду, 14 октября 2026 года, The Guardian.
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