Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»

Бывший директор академии « Чертаново », руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о том, что хавбек « Зенита » Максим Глушенков был не готов в матче против « Акрона » в 1-м туре РПЛ .