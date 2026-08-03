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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»

Бывший директор академии « Чертаново », руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о том, что хавбек « Зенита » Максим Глушенков был не готов в матче против « Акрона » в 1-м туре РПЛ .

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