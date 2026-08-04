Виталий Петров: Длинная летняя пауза может несколько помешать Антонелли

Sebastian KawkaПервый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров считает, что летние каникулы в чемпионате мира станут проверкой психологической устойчивости итальянца Андреа Кими Антонелли из заводской команды Mercedes-AMG.
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