«Плохо, что твоя жизнь держится только на отношениях с мужем!»– говорит Вероника Юрьевна дочери— …То есть трудовая книжка у тебя просто дома валяется, правильно я понимаю, Арина? — Вероника Юрьевна поставила на стол тарелку с горячими сырниками и подвинула к дочери сметану.