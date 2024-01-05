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На купленной за доллар земле обнаружен гелий на миллиарды: месторождение мирового класса

Когда южноафриканский стартап Renergen купил права на добычу и разведку нескольких травянистых месторождений близ Вирджинии, города в провинции Фри-Стейт (ЮАР), основатели ожидали найти небольшие запасы природного газа, которые могли бы обеспечить близлежащие возможности для добычи полезных ….

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