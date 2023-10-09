AFP: Представитель ХАМАС заявил, что операция в Израиле готовилась больше года

Представитель руководства палестинского исламистского движения ХАМАС в общении с иностранными государствами Али Барака сообщил, что планы по осуществлению операции на израильской территории создавались больше года.
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