В Петербурге прокуратура потребовала закрыть гостиницу на Рижском проспекте за незаконную деятельность

Вход осуществлялся через общий подъезд, что создавало неудобства для жителей дома Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере гостиничных услуг по обращению граждан.
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