Драка в Анапе с чеченцами, во время которой были сильно избиты парни и девушка, вышла на новый уровень.
КТО ПОДСТАВИЛ БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА АПТИ АЛАУДИНОВА? ДРАКА В АНАПЕ С ЧЕЧЕНЦАМИ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Алаудинова не было рядом с ними! Но почему то он поверил и выступил на стороне чеченцев? Правильнее бы было ему сказать, что история мутная и пусть разбираются правоохранительные органы, а не сразу тупо лезть в защиту своих соотечественников! Конечно, уважения к Апти очень поубавилось!
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9 час.
ИР
Игорь Рябин
Пьяная баба ни языку ни п... де не хозяйка. Делюга выеденного яйца не стоит. Аниматоры -это клоуны для туристов? Да и х... с ними.! Скоморохи, шуты.
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5 час.
Silver Kont
А ты сам-то не холуй чей-то?
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13 мин.
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