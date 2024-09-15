КТО ПОДСТАВИЛ БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА АПТИ АЛАУДИНОВА? ДРАКА В АНАПЕ С ЧЕЧЕНЦАМИ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ТН

Татьяна Новикова

Алаудинова не было рядом с ними! Но почему то он поверил и выступил на стороне чеченцев? Правильнее бы было ему сказать, что история мутная и пусть разбираются правоохранительные органы, а не сразу тупо лезть в защиту своих соотечественников! Конечно, уважения к Апти очень поубавилось!