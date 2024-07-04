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«Я богиня»: В Питере – жить

«Я богиня»: В Питере – жить

Комедия (или фильм-тренинг, как пишут на постере) «Я богиня» – полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой, известной по главной роли в сериале «Нереалити» — тоже своего рода социальной комедии о том, как важно не поддаваться навязанным обществом или популярной культурой стереотипам, а понять, чего от жизни хочешь ты сама.

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