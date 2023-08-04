Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру за помощью

Мохамед Базум просит содействия в восстановлении конституционного порядка Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой о помощи в восстановлении конституционного порядка, пишет The Washington Post.
Мохамед Базум просит содействия в восстановлении конституционного порядка Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой о помощи в восстановлении конституционного порядка, пишет The Washington Post.
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