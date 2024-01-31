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Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией

Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией

Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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