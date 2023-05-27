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Предприниматели со всей страны рассказали молодежи Поморья, как начать свое дело

Предприниматели со всей страны рассказали молодежи Поморья, как начать свое дело

Архангельская область присоединилась ко всероссийской акции «Бизнес не спит. Ночь правды», где участники обсуждают вопросы развития молодежного предпринимательства, а бизнесмены рассказывают об успешных практиках построения бизнеса «с нуля».

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