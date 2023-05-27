Предприниматели со всей страны рассказали молодежи Поморья, как начать свое дело

Архангельская область присоединилась ко всероссийской акции «Бизнес не спит. Ночь правды», где участники обсуждают вопросы развития молодежного предпринимательства, а бизнесмены рассказывают об успешных практиках построения бизнеса «с нуля».
Архангельская область присоединилась ко всероссийской акции «Бизнес не спит. Ночь правды», где участники обсуждают вопросы развития молодежного предпринимательства, а бизнесмены рассказывают об успешных практиках построения бизнеса «с нуля».
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