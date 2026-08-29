Почему советский рацион выигрывает у современного: разбор масел, картофеля и ультрапереработки

Когда речь заходит о питании разных поколений, неизбежно всплывает один и тот же парадокс. Люди старшего возраста с лёгкостью вспоминают, как ели жареную картошку, белый хлеб с маслом и сосиски, оставаясь при этом стройными и энергичными.