Почему советский рацион выигрывает у современного: разбор масел, картофеля и ультрапереработки

Когда речь заходит о питании разных поколений, неизбежно всплывает один и тот же парадокс. Люди старшего возраста с лёгкостью вспоминают, как ели жареную картошку, белый хлеб с маслом и сосиски, оставаясь при этом стройными и энергичными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Утренний рацион д...
- Франко Коломбо: с...
- Почему гречка раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым