Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему советский рацион выигрывает у современного: разбор масел, картофеля и ультрапереработки

Почему советский рацион выигрывает у современного: разбор масел, картофеля и ультрапереработки

Когда речь заходит о питании разных поколений, неизбежно всплывает один и тот же парадокс. Люди старшего возраста с лёгкостью вспоминают, как ели жареную картошку, белый хлеб с маслом и сосиски, оставаясь при этом стройными и энергичными.

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