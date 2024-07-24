Как понять, что пора выкапывать тюльпаны: важно не упустить момент

Большинство садоводов-любителей тюльпаны вообще не выкапывают: они цветут для себя — и цветут. Фактически, дикие растения можно хранить в покое не менее 5 лет, хотя некоторые из них могут легко расти на одном месте дольше.
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