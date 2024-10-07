Налог на бездетность обретает все более четкие очертания

Госдума — не единственное место, где заговорили о налогообложении бездетности. Российский государственный социальный университет (РГСУ) недавно разработал параметры налога на бездетность для мужчин и женщин.
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