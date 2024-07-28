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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сакраменто» подпишет 10-дневный контракт с Буги Эллисом

Стороны заканчивают оформление 10-дневного соглашения. Защитник (23 года, 190 см) не был выбран на драфте-2024 НБА, но показал себя в Летней лиге, реализовав 54% трехочковых бросков.

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