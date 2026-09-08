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Татар-информ

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Преподаватель права Сосенков дал советы учащимся перед Всероссийской олимпиадой

Преподаватель права Сосенков дал советы учащимся перед Всероссийской олимпиадой

Собирающимся принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников учащимся не следует пытаться выучить всё сразу.

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