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«Никому не позволим угрожать нам» — Путин выступил на Красной площади

«Никому не позволим угрожать нам» — Путин выступил на Красной площади

Россия никогда не позволит кому-либо угрожать суверенитету страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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