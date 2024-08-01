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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о Кузнецове в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь. Сейчас в КХЛ молодые и быстрые команды, хоккей достаточно сложный» 

«Станет ли он лидером СКА или нет, будет зависеть от него. Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь и пасов раздашь – наверное, это не так.

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