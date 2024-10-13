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Царьград

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Минобороны Германии оценило возможности ВСУ провести контрнаступление

Минобороны Германии оценило возможности ВСУ провести контрнаступление

Киев в ближайшее время не сможет провести контрнаступление, уверены в БундесвереГазета Bild со ссылкой на собственные источники пишет, что немецкие военные сомневаются в способностях украинских боевиков провести контрнаступление.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Всё зуд гитлеризма никак не  проходит? Историю вспомни ,ИДИОТ!
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