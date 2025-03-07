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Всё о женщинах

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Что можно посеять и посадить в огороде в апреле? Овощи и цветы — семенами и рассадой

Что можно посеять и посадить в огороде в апреле? Овощи и цветы — семенами и рассадой

В середине весны огородники готовы приступить к работам на своих участках. Но в одних регионах еще холодно — в Сибири лежит снег, а в других уже пора готовиться к жаре — в Краснодаре вовсю цветут плодовые деревья.

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