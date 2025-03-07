В середине весны огородники готовы приступить к работам на своих участках. Но в одних регионах еще холодно — в Сибири лежит снег, а в других уже пора готовиться к жаре — в Краснодаре вовсю цветут плодовые деревья.
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