Заноза

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«Звезды» уже никому не нужны

«Звезды» уже никому не нужны

Источник фото: alldaily.ru Судьбы российской творческой интеллигенции продолжают волновать отечественную общественность Отмена российских гастролей отъехавшей в Штаты группы Little Big, выступление Филиппа Киркорова в Крыму перед участниками СВО, утечка в СМИ пресловутого черного списка артистов, которым вроде как нет хода в проекты с государственным финансированием… Едва ли не каждый день приносит новости, которые в свою очередь провоцируют все новые волны обсуждения с поиском ответов на два извечных русских вопроса.

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