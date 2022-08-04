«Звезды» уже никому не нужны

Источник фото: alldaily.ru Судьбы российской творческой интеллигенции продолжают волновать отечественную общественность Отмена российских гастролей отъехавшей в Штаты группы Little Big, выступление Филиппа Киркорова в Крыму перед участниками СВО, утечка в СМИ пресловутого черного списка артистов, которым вроде как нет хода в проекты с государственным финансированием… Едва ли не каждый день приносит новости, которые в свою очередь провоцируют все новые волны обсуждения с поиском ответов на два извечных русских вопроса.