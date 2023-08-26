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Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если он перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»

Де Брюйне считает, что Холанд и Винисиус выиграют «Золотой мяч» раньше Мбаппе: «Но если он перейдет в «Реал», его надо переместить на первое место»

Полузащитника «Манчестер Сити» спросили, кто из тройки Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч» первым.

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