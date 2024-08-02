В ВТБ предсказали, сколько продержатся «экстравысокие» ставки по депозитам

«Экстравысокие» ставки по депозитам впервые в России держатся на протяжении уже восьми месяцев подряд, и до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии