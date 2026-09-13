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Царьград

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ООН: В Йемене с июля переселились более 76 тыс. человек

ООН: В Йемене с июля переселились более 76 тыс. человек

С июля в Йемене более 76 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за вооружённых столкновений. Основные переселения наблюдаются в Таизе и Лахдже.

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