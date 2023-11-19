Новгородские пожарные вытащили из пламени кота

О счастливом спасении на пожаре домашнего пушистика, который чуть не погиб во время домашнего горения в новгородском городке Окуловка, информирует даже «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий релиз от тамошнего регионального МЧС.
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