Закон, порядок, государство

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В Томской области более 500 школьников приняли участие в инструктаже по Правилам дорожного движения

В селе Подгорное Чаинского района стражи правопорядка провели инструктаж для полтысячи учеников средней школы на тему неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

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