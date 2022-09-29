В Томской области более 500 школьников приняли участие в инструктаже по Правилам дорожного движения

В селе Подгорное Чаинского района стражи правопорядка провели инструктаж для полтысячи учеников средней школы на тему неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
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