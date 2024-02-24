Американский историк Саротт: Россия побеждает в украинском конфликте

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные побеждают в украинском конфликте, сообщила американский историк Мэри Саротт в эфире канала Das Erste "Сейчас русские выигрывают (в конфликте на Украине), они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть", – уточнила она.