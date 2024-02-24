РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    жаль тигра! люди потеряли человечностьОтрезавшего лапы ...
  • Ирина
    Парни орлы просто! Герои! Низкий им поклон за их ратные подвиги! Победа будет за Россией!Рядовой Сеитхалил...
  • Ирина Галивец
    Слава нашим хакерам!Хакеры запустили ...

Американский историк Саротт: Россия побеждает в украинском конфликте

Американский историк Саротт: Россия побеждает в украинском конфликте

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные побеждают в украинском конфликте, сообщила американский историк Мэри Саротт в эфире канала Das Erste "Сейчас русские выигрывают (в конфликте на Украине), они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть", – уточнила она.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору