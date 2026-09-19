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Явка на выборы в Госдуму в Петербурге достигла 41,29% ко второму дню голосования

Явка на выборы в Госдуму в Петербурге достигла 41,29% ко второму дню голосования

Председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил, что явка на выборы в Государственную думу в городе достигла 41,29% ко второму дню голосования.

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