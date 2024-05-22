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Царьград

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Власти Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам

Власти Сумской области заявили об ударах по энергетическим объектам

Сумы погрузились во мрак из-за повреждения энергосистем.Удары по городу Сумы привели к обесточиванию объектов жизнедеятельности.

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