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Царьград

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Явка 43,17%: итоги выборов в Госдуму в Новосибирской области

Явка 43,17%: итоги выборов в Госдуму в Новосибирской области

В Новосибирской области на выборах в Госдуму явка составила 43,17%, а «Единая Россия» набрала 42,91% голосов, опередив КПРФ с 19,51%.

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