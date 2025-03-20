Подросток катал на электросамокате сестру и попал под машину

Два ребенка на мощном электросамокате попали в ДТП в Нижней Туре. Авария произошла накануне в 16:15. Как сообщили в пресс-службе ОблГАИ, электросамокат «Kugoo M4» мощностью 500 Вт 14-летнему мальчику подарила мама, и он решил покататься вместе с младшей сестрой.